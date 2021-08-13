«Муж говорит, что я помолодела»: Анастасия Макеева укоротила волосы и стала брюнеткой

Как отметила актриса, ей теперь дико нравится легкость ее новой прически.

Актриса Анастасия Макеева в Instagram сообщила, что решилась на смену имиджа.

«Не понимаю. То ли я стала фанаткой Виктории Бекхэм, то ли Анфисы Чеховой, но я еще больше укоротила волосы и стала брюнеткой. Муж говорит, что помолодела. Мне дико нравится легкость моих волос и настроение клевое». Анастасия Макеева

«Анастасия, куда вам еще моложе выглядеть. Вы у нас итак красотка», «Супер! Вы как всегда безупречны и хороши собой», «Настенька. Желаю вам счастья с вашим мужем. Главное берегите друг друга и вашу неземную любовь. Так приятно на вас смотреть», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Анастасия Макеева в мае нынешнего года вышла замуж за строителя Романа Малькова. Ради новой супруги он бросил прежнюю семью с четырьмя детьми. В итоге сегодня экс-жена строителя и его новая супруга бросаются взаимными упреками в адрес друг друга в социальных сетях.

Смотрите также: