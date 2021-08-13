«Когда в истерике убежала от мужика»: Саша Бортич оригинально поддержала певицу МакSим

Актриса Саша Бортич в Instagram достаточно странным образом поддержала певицу МакSим, которая на протяжении полутора месяцев находилась в очень тяжелом состоянии. Она разместила ролик, на котором сидит в торговом центре на детском аттракционе.

«Мама, я не снимала Тиктоки! Это ребята снимали, я просто рядом постояла». Саша Бортич

Ниже под видеозаписью Саша Бортич сделала приписку: «Когда в истерике убежала от мужика и теперь ждешь, когда он тебя найдет».

Напомним, что певица МакSим в середине июне оказалась в клинике с тяжелой формой пневмонии. При этом тесты на коронавирус у нее оказались отрицательными. Яркая исполнительница долгое время находилась на искусственной вентиляции легких.

К счастью, за последнюю неделю состояние здоровья Макsим значительно улучшилось. Через какое-то время звезду должны выписать из больницы, и она окажется дома около своих дочек. Певица уже сделала несколько записей на своей страничке в соцсетях. Она в первую очередь поблагодарила врачей, которые спасли ей жизнь.

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