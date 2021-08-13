«Свою сдобу тряпицей прикрыла»: Бузова чуть не потеряла полотенце, кривляясь у зеркала

Ольга Бузова в Stories микроблога поделилась «горячими» кадрами сразу после душа. В гостиничном номере звезда телестройки позировала в махровом полотенце, сексапильно обернув в белоснежную ткань свое стройное мокрое тело. При этом бывшая возлюбленная шоумена Давида Манукяна пританцовывала на месте, поправляя на груди полотенце, которое так и норовила свалиться к ногами. Правда, модного конфуза не случилось. Хотя экс-ведущая проекта «Дом-2» вполне могла бы сверкнуть перед зеркалом нагишом без белья. «Что за странные кривлянья?», «Детский сад какой-то», «Повзрослеть давно пора», «Ну и зачем нам эти подробности?» — тут же отреагировали поклонники.

Вот только поющая телеведущая гневные выпады хейтеров оставила без внимания. После поездки в Африку, где звездная блондинка то и дело позировала в купальниках, она не перестает баловать подписчиков в микроблоге «сочными» кадрами в стиле ню.

«Ножки как-то по детски вывернула, коленки вместе», «Упс! Чуть полотенце не свалилось», «Ха, Олюся как всегда! Еще чуть-чуть и голышом», «Фух! Тряпка на честном слове держится», «Как египетская мумия обернулась», «Полотенце из отеля?», «Одежда чистая кончилась? Все в стирке?», «Свою сдобу тряпицей прикрыла», «Срамота! Еще и нагишом давай», «Было бы весело, если бы полотенце упало», — пишут фолловеры.

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