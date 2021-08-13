«Полное тотальное молчание»: Бортник рассказала, как Меньшиков выживает ее из Театра Ермоловой

Как отметила актриса, Олег Евгеньевич с актерами лично не общается.

Актриса Мария Бортник заявила, что оказалась в числе тех, кто в самое ближайшее время покинет Театр имени Ермоловой, где худруков трудится Олег Меньшиков.

«Олег Евгеньевич не общается с нами. Полное тотальное молчание. О своем увольнении я узнала во время отпуска из письма на госуслугах, что само по себе дико. Ладно я, но ведь многие отдали театру Ермоловой по 40 лет жизни!» Мария Бортник

Как отметила Бортник, Меньшиков мог бы поступить по-человечески. Собрать актеров всех вместе и рассказать о сложившейся ситуации. Однако он предпочел упразднить даже сборы труппы. Бортник писала личное письмо Меньшикову. Ответил же ей главный бухгалтер, который приступил к обязанностям всего месяц назад. Меньшиков, как она считает, письма так и не видел, сообщает «СтарХит».

Напомним, что Олег Меньшиков увольняет из Театра имени Ермоловой свыше двадцати артистов. В ближайшее время они собираются собрать пресс-конференцию, чтобы рассказать о своем бедственном положении.

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