С эффектном стройности: 53-летняя Стриженова в платье миди с воротником «Клодин» подчеркнула узкую талию

В свои 53 года Екатерина Стриженова построила головокружительную карьеру на ТВ. По словам артистки, она не может вспомнить, когда сидела без дела хотя бы месяц, ее график расписан чуть ли не на годы вперед. С самого раннего утра телеведущая уже в кадре. А ее поклонники привыкли завтракать под программу «Доброе утро» на Первом канале. Знаменитость не скрывает, что доверяет свой стиль опытным костюмерам и гримерам.

На съемочной площадке в «Останкино» красавица-брюнетка позировала в платье миди с разрезом спереди. Изюминкой образа стал акцентный поясок на талии — этой умелый ход помог телеведущей подчеркнуть стройность фигуры.

К платью с ультрамодным воротничком «Клодин» актриса подобрала белоснежные остроносые туфли-лодочки на шпильке. А волосы Стриженова собрала в низкий пучок. Платье с пышными рукавами-фонариками в горошек стало хитом весны/лета 2021 года. Таким образом, телеведущая сочетала в одном образе сразу несколько трендов.

У Екатерины Стриженовой есть внук Петя Петрович (Так, малыша называют домашние, — Прим. ред.). Однако поклонники с трудом могут поверить, что телеведущая уже стала бабушкой. Она выглядит моложаво, к тому же обладает стройной фигурой.

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