«Я накормлю вас салом. И выдам замуж»: Игорь Крутой повздорил с одним из подписчиков

Известный российский композитор Игорь Крутой в комментариях под одним из своих постов в Instagram устроил перепалку с подписчиком. Пользователь по какой-то причине обвинил маэстро в отсутствии слуха.

«С полным отсутствием слуха, как у него, можно только мацой и свиным салом у синагоги приторговывать», — заметил пользователь.

«Александр, я принял ваш вызов на хамство, но при очном свидании. Можете не сомневаться, что я вычислю и вас, и ваш адрес. И накормлю вас салом. И выдам замуж. Да, да. Я не оговорился. И все мы погуляем на вашей свадьбе. И мой светлый образ будет приходить к вам во сне. И что очень важно в подъезде, когда вы будете в него входить. До встречи, дорогой мой пупсик. Как тебе такая перспективка?»

Игорь Крутой

Напомним, что Игорю Крутому не так давно исполнилось 67 лет. Он один из самых авторитетных людей в мире российского шоу-бизнеса, у которого огромная армия поклонников.

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