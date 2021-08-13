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«Я накормлю вас салом. И выдам замуж»: Игорь Крутой повздорил с одним из подписчиков

Композитор пообещал «вычислить» своего недоброжелателя.

«Я накормлю вас салом. И выдам замуж»: Игорь Крутой повздорил с одним из подписчиков
Игорь Крутой. Фото: Globallookpress.com

Известный российский композитор Игорь Крутой в комментариях под одним из своих постов в Instagram устроил перепалку с подписчиком. Пользователь по какой-то причине обвинил маэстро в отсутствии слуха.

Комментарий Игоря Крутого
Комментарий Игоря Крутого. Фото: instagram.com/igorkrutoy65/

«С полным отсутствием слуха, как у него, можно только мацой и свиным салом у синагоги приторговывать», — заметил пользователь.

«Александр, я принял ваш вызов на хамство, но при очном свидании. Можете не сомневаться, что я вычислю и вас, и ваш адрес. И накормлю вас салом. И выдам замуж. Да, да. Я не оговорился. И все мы погуляем на вашей свадьбе. И мой светлый образ будет приходить к вам во сне. И что очень важно в подъезде, когда вы будете в него входить. До встречи, дорогой мой пупсик. Как тебе такая перспективка?»

Игорь Крутой

Напомним, что Игорю Крутому не так давно исполнилось 67 лет. Он один из самых авторитетных людей в мире российского шоу-бизнеса, у которого огромная армия поклонников.

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