«Я бесконечно люблю этого человека»: Родион Газманов — о чувствах к Лизе Арзамасовой

Певец Родион Газманов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своих отношениях с женой хореографа Ильи Авербуха актрисой Лизой Арзамасовой. Многие стали подозревать их в романе после выхода песни «Удаленка», где они как раз предстали возлюбленными.

«У меня была фотография с Ильей Авербухом. Я мечтал подписать ее и так, кстати, в итоге и сделал: «На этой фотографии находится один из двух в мире людей, который не спросил, почему я не женился на Лизе Арзамасовой». Я очень волновался, но Илья шутку оценил, что хорошо». Родион Газманов

Как отметил Газманов, Лиза Арзамасова – необыкновенная девушка. «Я бесконечно люблю этого человека. Лиза – это человек, который влюбленность вызывает у всех, кто с ней соприкасается. Мы очень хорошие друзья. Мы многим друг с другом делимся. И очень с большой самоотдачей друг друга поддерживаем. В любые моменты и в любые времена», — заявил сын Олега Газманова.

Напомним, что Родион Газманов, которому уже сорок лет, никогда не был женат. При этом ему часто приписывают различные романы.

Смотрите также: