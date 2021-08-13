«Отрицать не стану»: актер Аристарх Венес – о запрещенных веществах в своей жизни

Звезда «Кадетства» Аристарх Венес в сериале «Закон каменных джунглей» очень убедительно сыграл наркомана. Настолько, что теперь его подозревают в зависимостях от запрещенных веществ. Но знаменитость опровергает этот факт и выдвигает ультиматум – докажите, мол, что я наркоман.

В своем интервью в проекте «Загугли звезду» на сайте портале Teleprogramma.pro Аристарх Венес признался – было дело. Однако, сейчас он чист.

«Отрицать тот факт, что я пробовал запрещенные препараты, я не стану. Это действительно случилось. И это были разные вещества и средства. Но вместе с тем порядка семи-восьми лет в моей жизни нет ничего, от слова совсем. И это моя принципиальная позиция», — высказался актер.

Сам Венес намекнул, что в его окружении есть люди, которые сильно пострадали из-за зависимостей. Личный опыт показал ему, что наркотики – это настоящее зло, и от них нужно оградить самую уязвимую часть нашего общества – детей.

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