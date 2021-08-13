«Ее очень не хватает»: сын Газманова прокомментировал слухи о романе с Началовой

Как отметил Родион, они были знакомы еще со школьных времен.

Сын музыканта Олега Газманова Родион в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» прокомментировал слухи о романе с певицей Юлией Началовой, которая, к сожалению, ушла из жизни два с половиной года назад.

«Юлька — потрясающая была всегда, конечно. Великая певица. Очень непростой и интересный человек. Мы с Юлей знакомы были очень давно. Я еще тогда учился в школе. Мы спели композицию «Нарисовать мечту». Это песня отца. Мы исполнили ее на концерте папы. Эта композиция для меня и Юли стала знаковой. Я бываю на вокальных конкурсах. Эту песню там исполняют по пять-шесть раз. Она зашла в народ». Родион Газманов

Как отметил Родион Газманов, в последние годы они не так часто общались с Началовой. «С нашего детства судьба нас разбросала. Я знал о ее болезни и что ей нелегко. Я думаю, что все понимали, чем это закончится. У нее были проблемы со здоровьем. У нее все было впереди. Ее очень не хватает», — заметил Родион Газманов.

Напомним, что Родион Газманов, которому уже сорок лет, никогда не был женат. При этом ему часто приписывают различные романы.

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