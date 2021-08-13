Отпраздновала с шиком: стала известна сумма, которую Меган Маркл потратила на свой юбилей

Меган Маркл отпраздновала свой юбилей 4 августа. Ей исполнилось 40 лет. В этот день экс-актриса пригласила гостей в свой дом в Монтесито. Ранее сообщалось, что поздравить герцогиню Сассекскую пришли 65 человек. Праздник вел именитый организатор вечеринок в Голливуде Колин Коуи.

Согласно данным опроса, который провел Express, 59 процентов британцев решили, что на вечеринку Меган потратила более 100 тысяч фунтов стерлингов. Всего 13 процентов посчитали, что эта сумма была в два раза меньше. В голосовании приняли участие 7 551 человек.

Напомним, ранее отец Меган – Томас Маркл заявил, что отправил дочери букет роз и открытку, но она проигнорировала презент. У экс-актрисы сложные отношения с папой.

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