Королева в ярости: невестка Елизаветы II сделала непростительную ошибку

Младший сын Елизаветы II – принц Эндрю женился на Саре Фергюсон в 1986 году. В этом браке родились две дочери – принцессы Беатрис и Евгения. Спустя десять лет супруги развелись, но продолжают жить под одной крышей и также проводят время вместе.

Летом 1992 года королева, как обычно, отдыхала в замке Балморал. Там же были Сара и Эндрю. В один из дней в прессе появились снимки папарацци, на которых Сару целовал техасский миллионер Джон Брайан. Бывший шеф-повар королевы Даррен МакГрэйди вспоминал, что в то утро Елизавета II даже не вышла к завтраку.

«Думаю, она тоже это видела», — цитирует Даррена Express.

Известно, что после этого Сара с детьми быстро покинула замок и направилась в свой дом в Суррее. Там ее уже ждала толпа журналистов и фотографов.

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