«Не та дочь, которую я знал»: отец Меган Маркл выступил с заявлением

У Меган Маркл довольно непростые отношения с отцом. Периодически Томас Маркл дает интервью, в которых жалуется на свою звездную дочь. Так, ранее он заявлял, что отправил экс-актрисе букет цветов и открытку на день рождения, но она проигнорировала этот знак внимания. На этот раз Томас заявил, что Меган стала не такой любящей, какой была раньше.

«Она не та дочь, которую я знал. Моя дочь была гораздо более щедрым и любящим человеком, чем сейчас», — цитирует Томаса Express.

больше по теме Меган Маркл не приняла букет цветов от отца в день рождения Томас Маркл заявил, что отправил дочери розы и открытку.

Напомним, отца Меган не было на ее свадьбе с принцем Гарри в 2018 году. В тот момент мужчина находился в больнице и якобы не слышал телефонные звонки дочери.

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