Как не бывало: беременная Костенко в свободной футболке и мини-шортах скрыла «интересное положение»

27-летняя модель и третья жена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко скоро станет многодетной мамой. Красотка носит под сердцем третьего ребенка от спортсмена, и в этот раз у них будет мальчик.

больше по теме Смешно до слез: Дмитрий Тарасов рассекретил имя будущего сына Футболист готовится стать отцом в четвертый раз.

Каждую неделю Костенко отчитывается перед подписчиками своего микроблога о том, как проходит ее беременность, какой срок, насколько подрос животик. Сейчас будущая мама уже на пятом месяце ожидания – у нее идет 26-я неделя. С учетом того, что это уже третье «интересное положение» красотки, округлости у нее заметно больше, чем в прежние беременности.

Только Костенко удалось скрыть внушительный животик под одеждами – будто его и нет. Она облачилась в свободную футболку и мини-шортики, позируя себе для селфи перед зеркалом. И те, кто не знает о ее положении, вполне могут и не заметить грядущего пополнения.

К слову, для самого Тарасова будущий сын станет уже четвертым ребенком. От первого брака у него растет 12-летняя дочь Ангелина, двоих девочек-погодок подарила ему нынешняя жена. Ольга Бузова, ставшая второй супругой футболиста, детей ему не родила.

Смотрите также