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«Муж-романтик балует»: Мальков устроил Макеевой «сладкую жизнь»

Кадрами Анастасия поделилась в своем микроблоге.

«Муж-романтик балует»: Мальков устроил Макеевой «сладкую жизнь»
Анастасия Макеева и Роман Мальков. Фото: instagram.com/makeevan

Медовый месяц Анастасия Макеева и Роман Мальков провели на Кубе, а после успели съездить на Байкал. Во время отдыха Роман привел Анастасию на луг, где растет полевая клубника.  Кадрами Анастасия поделилась в своем микроблоге.

Роман Мальков
Роман Мальков. Скриншот: instagram.com/makeeva_travel

«Я тоже думала, что это поле земляники, а в итоге – это полевая клубника. Я впервые ее ела. Это вкусно и, конечно, самое прекрасное, что мой муж – романтик и балует меня неожиданными и приятными сюрпризами», — написала Макеева.

Напомним, ранее стало известно, что единственная дочь Романа – 14-летняя Аня подает в суд на Анастасию Макееву. Об этом заявила ее мама, Светлана Малькова. Девочка будет защищать свою честь и свободу.

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