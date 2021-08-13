«Муж-романтик балует»: Мальков устроил Макеевой «сладкую жизнь»

Медовый месяц Анастасия Макеева и Роман Мальков провели на Кубе, а после успели съездить на Байкал. Во время отдыха Роман привел Анастасию на луг, где растет полевая клубника. Кадрами Анастасия поделилась в своем микроблоге.

«Я тоже думала, что это поле земляники, а в итоге – это полевая клубника. Я впервые ее ела. Это вкусно и, конечно, самое прекрасное, что мой муж – романтик и балует меня неожиданными и приятными сюрпризами», — написала Макеева.

Напомним, ранее стало известно, что единственная дочь Романа – 14-летняя Аня подает в суд на Анастасию Макееву. Об этом заявила ее мама, Светлана Малькова. Девочка будет защищать свою честь и свободу.

Смотрите также: