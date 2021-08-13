«Спасибо за воспитание»: невестка Валерии трогательно поздравила отца с днем рождения

В прошлом году младший сын Валерии – Арсений Шульгин женился на своей возлюбленной Лиане. Пара уже подарила звезде внучку Селин, а в эти дни путешествует по Европе. В Instagram Лиана трогательно поздравила с днем рождения своего отца Алексея Волкова.

«У самого лучшего папы на свете, сегодня — день рождения! Папуль, спасибо за воспитание, за строгость, за поддержку всегда и во всем, за все твои смешные шутки, за твою любовь! Оставайся всегда таким молодым, счастливым, здоровым, мудрым, веселым и, конечно, красивым. Очень сильно тебя люблю!», — написала Шульгина.

больше по теме Лиана Шульгина показала, как вместе с мужем готовит малышку Селин ко сну Невестка Валерии продолжает делиться трогательными кадрами с дочерью.

Напомним, что статус дедушки Алексей Волков получил в первый день нового года. Малышка Селин родилась практически сразу после боя курантов.

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