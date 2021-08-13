«Каждый второй смотрел «Кадетство»: Аристарх Венес – о своем звездном часе в популярном сериале

Актер театра и кино вспомнил, как попал на проект, прославивший его в России и за ее пределами.

В проекте «Загугли звезду» портала Teleprogramma.pro новым героем стал Аристарх Венес. 31-летний актер театр и кино своей славой обязан сериалу «Кадетство», который с 2006 по 2007 годы шел на телеканале СТС и рассказывал об учебе будущих офицеров Суворовского училища.

Аристарх Венес сыграл роль Ильи Сухомлина. Вместе с ним в главные роли исполнили Александр Головин, Иван Добронравов, Борис Корчевников и другие начинающие актеры. Сам Венес попал в сериал по приглашению продюсера после того, как с его участием на экраны вышел фильм «Кадеты», который никак не был связан с последующим телесериалом. Юноша настолько убедительно смотрелся в кадре, что его позвали продолжить носить форму суворовца в кадре.

«Я приехал туда, прошел пробы и через два дня уехал в Тварь – на полуторагодовые съемки. И с тех пор моя жизнь, как и жизнь тех, кто имел причастность к «Кадетству», сильно поменялась», — вспоминает сейчас актер. – «Каждый второй смотрел «Кадетство» и любил этот сериал. И до сих пор телек дает такую большую медийность, какую не дает никто. Но я тогда об этом не думал, относился спокойно».

После выхода «Кадетства» сериал завоевал любовь телезрителей не только в России, но и странах СНГ. Сам Венес проснулся знаменитым. Но ролью суворовца его творческая биография не ограничивается, и актер подчеркивает, что играет то, что нравится ему.

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