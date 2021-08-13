Уже загорела: отдыхающая с новым бойфрендом на Мальдивах Стоцкая показала фигуру в купальнике

Звезда мюзиклов уединилась на райском острове с коллегой по сцене.

38-летняя певица и актриса Анастасия Стоцкая и ее коллега по сцене 32-летний Александр Казьмин улетели на Мальдивы. Там парочка наслаждается долгожданным отпуском и обществом друг друга – они уединились вдвоем, на этот раз без детей Анастасии от первого брака.

Стоцкая уже успела неплохо загореть. Красотка показала фигуру в слитном купальнике, позируя для ярких кадром на побережье океана.

«Красивая и естественная! Хорошего отдыха!», «Красивая такая», «Русалка, вышедшая из вод океанских», «Шикарно», — пишут в комментариях.

Отметим, что Анастасия Стоцкая и Александр Казьмин ранее отдыхали вместе в Турции с детьми артистки, и новый бойфренд певицы с удовольствием делился нежными кадрами из отпуска.

На этот раз все не так открыто – пара лишь невзначай засветилась друг у друга в stories, поскольку не спешит афишировать свои отношения.

Смотрите также