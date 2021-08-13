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«Она выбирает новых звезд»: пиар-менеджер Бузовой запечатлел ее на съемках

Поющая ведущая стала членом жюри музыкального конкурса.

«Она выбирает новых звезд»: пиар-менеджер Бузовой запечатлел ее на съемках
Ольга Бузова. Фото: Global Look Press

Недавно Ольгу Бузову пригласили стать членом жюри белорусского музыкального конкурса X-Factor. Организаторы обещают, что зрители увидят 17 серий, финал проекта пройдет в канун Нового года. А пока в Минске стартовали съемки шоу. Пиар-менеджер Ольги Бузовой Антон Богославский запечатлел артистку за работой, а снимком поделился в своем Instagram.

Антон Богославский и Ольга Бузова
Антон Богославский и Ольга Бузова. Скриншот: instagram.com/anton_bo

«А мы тут работаем с Ольгой Бузовой. Она выбирает новых звезд», — написал Богославский.

Напомним, Бузова недавно вернулась из Африки, где пробыла практически месяц. Певица принимала участие в съемках проекта для ТНТ. Ранее Ольга успела отметиться на сцене МХАТа в постановке «Чудесный грузин». Дебют поющей ведущей бурно обсуждали в Сети.

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