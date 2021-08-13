«Она выбирает новых звезд»: пиар-менеджер Бузовой запечатлел ее на съемках

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Так еще выше и стройнее: Бузова в костюме с укороченными брюками и на шпильках прогулялась по Минску

Телеведущая готовится к началу съемок шоу «Х-Фактор», где она станет наставницей. У нее состоялась корпоративная встреча.