«Она выбирает новых звезд»: пиар-менеджер Бузовой запечатлел ее на съемках

Недавно Ольгу Бузову пригласили стать членом жюри белорусского музыкального конкурса X-Factor. Организаторы обещают, что зрители увидят 17 серий, финал проекта пройдет в канун Нового года. А пока в Минске стартовали съемки шоу. Пиар-менеджер Ольги Бузовой Антон Богославский запечатлел артистку за работой, а снимком поделился в своем Instagram.
«А мы тут работаем с Ольгой Бузовой. Она выбирает новых звезд», — написал Богославский.
Напомним, Бузова недавно вернулась из Африки, где пробыла практически месяц. Певица принимала участие в съемках проекта для ТНТ. Ранее Ольга успела отметиться на сцене МХАТа в постановке «Чудесный грузин». Дебют поющей ведущей бурно обсуждали в Сети.