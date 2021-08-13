«Ну что за женщина!»: жена Малинина в черном монокини сверкнула прелестями фигуры на итальянском пляже

Побережье Тирренского моря и фешенебельный курорт Форте-деи-Марми в Италии давно стали любимым местом отдыха семьи Малининых. Как только младшая дочка музыканта Устинья окончила первый курс консерватории, они с мамой улетели в отпуск, позже к ним присоединился брат-близнец Устинья Фрол, а вскоре прилетел и отец.

Жена музыканта Эмма Малинина с удовольствием делится с подписчиками своего микроблога кадрами из отпуска. 59-летняя возлюбленная певца не стесняется показывать и фото в купальнике. На этот раз красавица-жена звезды предстала на итальянском пляже в черном монокини, подчеркнувшем прелести ее стройной фигуры – зону декольте, тонкую талию, крепкие бедра.

«Прекрасно выглядите», «Цвет купальника огонь, обалденный», «Мисс Элегантность», «Эмма, вы великолепны», «Купальник и весь лук — просто шикарно», «Очки бомбически красивые! Вам очень идут!», «Ух ты, супер», «Ну что за женщина- всегда великолепна», «Какая вы красивая!», — пишут восхищенно некоторые фолловеры под фотографиями.

Напомним, что Александр Малинин и Эмма Залукаева поженились в 1990 году. У них двое детей – 20-летние близнецы Фрол и Устинья. Семья давно переехала в Германию, где жена музыканта развивает свой бизнес, а дети получают образование в лучших вузах Европы.

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