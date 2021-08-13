Фигура на зависть: 46-летняя Татьяна Навка появилась на греческом пляже в черно-белом бикини

Олимпийская чемпионка в танцах на льду сейчас отдыхает на одном из островов с семьей.

Звезда льда Татьяна Навка, хорошо поработав этим летом, поспешила хорошо отдохнуть. Всей своей большой семьей – с мамой, старшей дочкой от первого брака Сашей Жулиной и младшей Надей Песковой – фигуристка улетела в Грецию на остров Делос.

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На курорте Навка много путешествует, она даже успела съездить на Санторини, где не так давно побывала Ольга Бузова. Сейчас фигуристка наслаждается морем и солнышком, и накануне появилась на пляже в черно-белом бикини с кружевной каймой. 46-летняя олимпийская чемпионка поделилась снимками в своем микроблоге, продемонстрировав, что обладает фигурой на зависть.

Кстати, в Греции сейчас отдыхают и другие российские знаменитости. Кристина Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым здесь уже не первый раз, а вот Валери и Иосиф Пригожин только этим летом открыли для себя красоту этого гостеприимного государства.

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