Невестка Орбакайте в летнем комбинезоне обнажила изящную спину с кипрским загаром

Модель Алена Краснова и ее муж Никита Пресняков отдыхают на острове, но отпуск подходит к концу.

Многие отечественные селебрити этим летом не упустили возможность выбраться в отпуск за границу, хоть ситуация с коронавирусом в мире продолжает оставаться напряженной. К тому же, «двери» для туристов распахнули многие популярные для российских путешественников курорты. Например, среди гостеприимных мест этого лета оказался Кипр.

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Туда отправились отдыхать старший сын Кристины Орбакайте Никита Пресняков и его жена, модель Алена Краснова. Пара активно провела время на острове, много загорала, купалась и отрывалась в местных ночных заведениях.

«Это был супернасыщенный отдых, мы были на Кипре второй раз, но только сейчас получилось ощутить все его прелести! В этот раз мы совместили спокойный отдых в Лимассоле и очень-очень не спокойный в Айя Напе», — написала красотка.

Алена Краснова активно показывала у себя в микроблоге отдых с мужем. На этот раз девушка сообщила, что отпуск подходит к концу — остались считанные часы. И она не стала упускать возможность напоследок прогуляться по улицам города. Для променада по курорту невестка Орбакайте облачилась в черный летний комбинезон с большим вырезом сзади, обнажающий красивую спину с кипрским загаром.

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