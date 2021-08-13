Красота в деталях: дочь Юдашкина в простом белом платье смогла подчеркнуть и талию, и руки, и ножки

Стилист Элла Маковей объяснила, в чем прелесть ее образа из Гонконга.

Марина Юдашкина, жена кутюрье Валентина Юдашкина, поделилась в Сети несколькими снимками с дочкой и внуками, которые живут в Гонконге. Наследница знаменитого модельера Галина в очередной раз продемонстрировала на этих фото умение одеваться лаконично, сдержанно, но при этом стильно, современно и впечатляющее.

На первом фото наследница Валентина Юдашкина предстает в актуальном платье-трубе черного цвета. При этом ее сыновья Аркаша и Толя одеты в одинаковые бермуды и кеды, а футболки мальчиков сочетаются по цвету с платьем Галины.

На втором фото она, напротив, предпочла светлый лук, облачившись в белоснежное платье на запах. И дети вновь были облачены с мамой в едином стиле.

«Умение выстроить фигуру гармонично и пропорционально — главное достоинство образа. Графичная линия плеч, обозначение талии, оптимально выбранная длина — это горизонтали, делящие фигуру на правильные пропорциональные части. V- образный вырез, пройма, показывающая красивые руки, и разрезы на платье, приоткрывающие стройные ножки от колена, — все это маркеры стройности и собранности. Запáх и сборка на однотонном белом платье добавляют объем в нужных местах, прорисовывая идеальные контуры фигуры. Аксессуары из кожи (сандалии и сумка с длинной бахромой) также подчеркивают отпускную расслабленность образа. Дети также одеты в отпускном стиле safari, что придает гармонии семейной фотографии. Белые футболки, светлые шорты и рубашки — комфортно и стильно», — прокомментировала образ Галины Юдашкиной стилист Элла Маковей.

Элла Маковей работает в индустрии моды более пяти лет. Является персональным консультантом по стилю, стилистом, шопером. Прошла обучение в Institut Français de la Mode (Франция), имеет высшее образование.

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