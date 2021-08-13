Один образ – три тренда: Стриженова умело подчеркнула талию ремнем оттенка ели на платье мидакси

Екатерина Стриженова – большая модница, за образами которой на Первом канале следят миллионы зрительниц. В личном блоге ведущая призналась, что луки для нее на ТВ придумывает стилист, которым она очень довольна.

Ведущая продемонстрировала в Instagram свой последний образ для шоу «Время покажет». Звезда облачилась в Х-силуэтное платье оттенка фуксии, подчеркнув талию ремешком оттенка ели. Этот тон сейчас является одним из самых трендовых среди зеленых, о чем ранее рассказывала Эвелина Хромченко на передаче «Модный приговор». Впрочем, цвет фуксии тоже в настоящий момент актуален, его еще называют оттенком «шокинг».

Кроме того, Х-силуэт, который максимально выгодно подает женскую фигуру, тоже в тренде. Как рассказывал Александр Васильев, популяризировал его в свое время Кристиан Диор. Сейчас он переживает новый взлет интереса со стороны модельеров.

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