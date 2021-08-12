И животик уложила на коленку: беременная Нюша устроила секси-фотосессию в купальнике-монокини

30-летняя Нюша не так давно призналась широкой публике, что беременна во второй раз. Артистка сделала это эффектно – обнародовав новый клип, в конце которого она показывает свой внушительный животик. Затем она продемонстрировала изменившуюся фигуру в личном блоге, поскольку некоторые почитатели певицы решили, что ее особенное положение просто является сюжетной линией ролика, не более.

После этого Нюшу уже было не остановить – ее аккаунт в Instagramстал активно заполняться кадрами, на которых знаменитость не только не прячет беременность, но, напротив, старается ее максимально подчеркнуть. При этом звезда даже не думает отходить от секси-образа. Она уже устроила фотосессию в трусиках в кровати.

А теперь дошла очередь до снимков в купальнике на Кипре. На одном из кадров Нюша довольно мило уложила своего «пузожителя» на коленку. На другом – жена бизнесмена Игоря Сивова возлежит сексуально в пене, при этом животика практически не видно.

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