«Светлая, красивая, уютная»: Африкантова и Капаклы похвастались ремонтом квартиры, выигранной на «Доме-2»

Пара экс-участников реалити-шоу два года обустраивала студию в Москве.

Бывшие участники «Дома-2», супруги Марина Африкантова и Роман Капаклы, наконец-то завершили ремонт в квартире-студии в Москве.

Марина Африкантова показала в Instagram, в какое уютное гнездышко они сумели превратить голые стены. На это паре понадобилось два года. Теперь все позади. И Марина дала понять, что счастлива.

«Мы закончили, сегодня наша квартира окончательно готова. Сколько тут трудов, сил, времени. Боже, она такая светлая, красивая, уютная. Еще одно дело перемещается в копилочку Well done. И это так круто! Идем дальше!» — подписала Марина Африкантова кадры.

Поклонники принялись поздравлять пару с завершением большого дела и восторгаться тем, каким красивым и стильным получилось жилище.

Напомним, эта квартира досталась мужу Марины Африкантовой Роману Капаклы за победу в конкурсе на проекте «Человек года» в 2018 году. Тогда Роман в финале обошел Алену Рапунцель, на тот момент она была беременной и рассчитывала на выигрыш, но телезрители и участники «Дома-2» отдали свои голоса Роману Капаклы.

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