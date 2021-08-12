«Я не модель»: как выглядит фигура Дубцовой без фотошопа и ретуши

39-летняя Ирина Дубцова в последнее время заметно похудела. Поэтому, будучи в отпуске в Греции, выпускница «Фабрики звезд» без стеснения поделилась в своем Instagram кадрами в купальнике. К слову, подписчики сами просили ее об этом, когда она отдыхала ранее на Мальдивах.

Фолловеры увидели Ирину Дубцову такой стройной, какой она не была последний десяток лет: с изящными ножками, тонкой талией, но при этом пышной грудью. Фигура певицы выглядела столько эффектно, что аккаунт Ирины Дубцовой пользователи Сети просто взорвали комментариями. Кто-то добродушно восхищался грацией знаменитости, а кто-то активно обвинял композитора в обработке кадров.

Ирину Дубцову этот момент очень сильно задел, и она записала для хейтеров видео, на котором предстала в одной футболке.

«Видео специально для тех, кто сказал, что у меня нет талии и, что все фотошоп», — сказала в ролике Дубцова и обтянула футболкой тело, показав людям, что талия у нее все-таки есть. Затем она добавила:

«Еще, девчоночки, хотела вам напомнить, что я не модель, а поэт, композитор и певица. И качество моих концертов не зависит от наличия у меня талии или ее отсутствия».

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