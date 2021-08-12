Пахнет сексом: Наталья Подольская в мокром платье устроила стриптиз для мужа прямо в море

Владимир Пресняков любоваться прелестями жены может пока только на расстоянии – она находится в Египте, а он – в России.

Певица Наталья Подольская вместе с сыновьями Артемием и Ваней в эти дни отдыхает в Египте. В Хургаду вместе со звездой прилетели ее друзья и сестра-двойняшка с дочками-близнецами.

Компания весело проводит время, почти не покидая пляжа. Накануне они отпраздновали день рождения племянниц Натальи Подольской Насти и Саши прогулкой на яхте в открытое море.

А в этот четверг поздно вечером девушки нарядились в красивые платья и отправились на фотосессию в море.

Наталья Подольская облачилась в асимметричный ярко-розовый наряд, подчеркивающий ее стройную фигуру. Настроение у вокалистки, судя по всему, было игривое, и она решила не только позировать фотографу, но и потанцевать.

Сумерки, теплое море, приятная медленная музыка и красивые телодвижения Натальи Подольской. Мама двух мальчиков демонстрирует, что она невероятно чувственная и притягательная женщина. Этот танец на грани стриптиза Наталья Подольская посвятила мужу.

«Владимир Пресняков, шлю тебе привет», — подписала Наталья Подольская горячие кадры.

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