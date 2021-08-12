Блондинка в клешах и два темнокожих парня: Водянова показала, как ее дочь провела время в Нигерии

39-летняя топ-модель Наталья Водянова с 2004 года активно занимается благотворительностью. Основанный ею фонд «Обнаженные сердца» собирает деньги на проекты по поддержке детей с особенностями развития и их семей. Звезда также старается приобщить к добрым делам и своих детей.

Этим летом дочь Натальи Водяновой Нева занялась защитой слонов в Нигерии, став волонтером заповедника Самбуру.

«Невочка провела незабываемое лето в Самбуру, в организации по защите этих уникальных животных и это изменило ее жизнь и дало новый виток ее личного развития. Очень горжусь своей девочкой и благодарна организации за то, что они делают, и что приняли Невочку как свою», — написала Наталья Водянова в личном блоге.

Модель опубликовала в своем микроблоге несколько снимков Невы из Нигерии. На одном из них дочь Водяновой позирует в джинсах клешах и длинной футболке оверсайз с двумя аборигенами в национальных костюмах.

На других – Нева находится в дороге, видимо, отправляясь в экспедицию с европейцами.

И, конечно же, не обошлось без видео самих слонов с милым детенышем.

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