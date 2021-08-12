«Жду встречи с самым главным человеком»: Тата Блюменкранц предстала беременной на памятном фото

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Тата Блюменкранц продолжает неделю, или месячник – это как пойдет, воспоминаний.

Как оказалось, все самое лучшее в ее жизни связано с периодом нахождения на проекте. Там Тата Блюменкранц встретила будущего папу своей дочери Валеру Блюменкранца, вышла замуж, 8 июля 2017 года родила очаровательную крошку Бетти.

В микроблоге Тата Блюменкранц поделилась архивным снимком, на котором запечатлена на «Поляне» «Дома-2» во время беременности. В тот момент она еще была блондинкой.

«Здесь я только жду встречи с самым главным человеком в своей жизни», — поделилась Тата Блюменкранц.

Впрочем, не все подписчики Таты Блюменкранц оценили ее ностальгию. Многие считают, что она пытается таким образом задеть бывшего мужа Валеру, у которого менее полгода назад родился сын Давид.

«А зачем эти посты, где упоминаешь Валеру, выглядит смешно! То танец с Валерой в историю выкладываешь, то пост этот», «Какая вы красивая были! А сейчас, как все. Вообще другое лицо стало», «Боже, так и пытаешься зацепить его», — обсуждают в Сети.

Напомним, накануне Тата Блюменкранц поделилась архивным фото с Ксенией Бородиной, с бывшим мужем которой, Курбаном Омаровым, встречалась не так давно.

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