«Моя принцесса»: бывший муж Анастасии Макеевой, Глеб Матвейчук, впервые показал лицо подросшей дочери

Наследнице Глеба Матвейчука, Алисе, в сентябре исполнится три года.

Певец и композитор Глеб Матвейчук устроил настоящий праздник для своих поклонников в честь дня рождения сына Александра. Накануне, 11 августа, малышу исполнился ровно год. А 12 августа звездный папа поделился фото с сыном, на котором развернул мальчика лицом к поклонникам.

Такой жест Глеб Матвейчук сделал впервые совмещать карьеру, ранее и он, и его жена Елена Глазкова показывали детей только со спины, тщательно следя за тем, чтобы лица наследников не попадали в кадр.

Примерно через час после публикации снимка с сыном Глеб Матвейчук решил рассекретить и дочку. Он показал лицо Алисы крупным планом.

«Моя принцесс Алиса Глебовна. Моя любовь», — подписал Глеб Матвейчук фото дочери.

«Красотка», — первой откликнулась на публикацию актриса и телеведущая Татьяна Арнтгольц.

Напомним, Глеб Матвейчук прожил несколько лет в браке с актрисой Анастасией Макеевой. Со стороны союз казался вполне гармоничным, в интервью пара рассказывала, как они влюблены и счастливы. Но через какое-то время звездные супруги развелись, объяснив свой шаг тем, что у них разные взгляды на семью.

Глеб Матвейчук после развода с Макеевой женился на актрисе Елене Глазковой, которая родила ему сына и дочку с разницей меньше чем два года.

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