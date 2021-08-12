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Это мама или сестра? Екатерина Климова вместе с детьми устроила заплыв в бассейне

Актриса вместе с подросшими наследниками занялась водными видами спорта.

Это мама или сестра? Екатерина Климова вместе с детьми устроила заплыв в бассейне
Екатерина Климова со своими детьми. Фото: instagram.com/klimovagram/

43-летняя звезда театра и кино Екатерина Климова – мама четверых детей. Старшую дочку Лизу она родила в браке с Ильей Хорошиловым, сыновей Матвея и Корнея – от второго мужа, актера Игоря Петренко, дочку Беллу – от третьего избранника, артиста Гелы Месхи.

Удивительным образом Екатерине Климовой удается быть успешной и востребованной актрисой, совмещать карьеру с воспитанием детей. Звезда старается уделять наследникам максимум внимания и все свободное от съемок и гастролей время проводит с ними.

Так, в этот четверг Екатерина Климова вместе с сыновьями и дочкой Беллой отправилась в бассейн. Стоит отметить, что выглядит актриса так, что ее запросто можно принять за старшую сестру детей. Да и старшие наследники актрисы уже совсем взрослые люди, и на их фоне Екатерина Климова смотрится еще моложе.

В бассейне звезда немного похулиганила. Когда был объявлен старт, ее сыновья попрыгали в бассейн, а сама Климова осталась на тумбочке, покатываясь со смеху.

В прекрасном расположении духа была и младшая дочка Екатерины, Белла. Девочка корчила смешные рожицы на камеру.

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