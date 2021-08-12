Умерла звезда британского сериала «Шерлок» Уна Стаббс

Известная английская актриса Уна Стаббс, сыгравшая миссис Хадсон в сериале «Шерлок» 2012 года, скончалась 12 августа в результате тяжелой болезни. Ей было 84 года. Смерть артистки подтвердила ее семья.

«Мама тихо скончалась сегодня в окружении своей семьи в Эдинбурге. Мы просим о конфиденциальности и понимании в это самое трудное и печальное время», — говорится в заявлении близких Уны Стаббс.

Поклонники скорбят о кончине известной актрисы. А ее агент выпустил официальное обращение, посвященное Уне Стаббс.

«Нам отчаянно жаль, что мы потеряли не только замечательную актрису, чья карьера на экране и на сцене, длившаяся более 50 лет, была такой необычайно разнообразной, но но и невероятно забавного, элегантного, стильного, грациозного, любезного, доброго и постоянного друга. Она также была очень уважаемой и выставлявшейся художницей. Мы будем очень скучать по ней и всегда будем помнить ее», — цитирует агента звезды издание Deadline.

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