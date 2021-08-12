«Смотрится прекрасно»: Чехова вышла на променад по Майами в алом платье-футляре с V-вырезом

У Анфисы Чеховой в этом году выдался богатый пляжный сезон. С середины мая и практически до начала лета телеведущая отдыхала на Мальдивах, потом отметилась в Египте, а теперь улетела с друзьями в Америку, где исследовала далеко не один город. На ее личной карте путешествий появились такие точки, как Лос-Анджелес, Майами, Санта-Круз, Корт Мейдра, Сосалито и другие места.

Везде Чехова постаралась одеться сообразно обстановке. В стрит-районе Винвуд, в Майами, она, к примеру, нарядилась в одной тональности с одной из работ, которая совмещала красные и белые оттенки. Звезда примерила алое платье-футляр с V-образным вырезом, который удлиняет шею. При этом в комплект выбрала светлую джинсовую куртку и белые кроссовки, отказавшись от каблуков.

«Мне очень нравится цвет платья у Анфисы. Да и вообще, этот образ в большинстве своем не вызывает вопросов. Единственное, что смотрится несколько не по стильному фэншую, — это длина платья. Она режет рост. Вообще для подобной длины лучше выбрать обувь на каблуке, потому что мы получаем обрезанные ножки и в целом деформированную фигуру. Неудачно. Немного ниже колена или, напротив, длина мини выглядели бы более уместно. Все остальное смотрится прекрасно: цвет сочный, крой хороший», — прокомментировала лук Анфисы Чеховой стилист-имиджмейкер Анжелика Гарсан.

Справка Teleprogramma.pro

Анжелика Гарсан — стилист-имиджмейкер, фэшн-стилист, работа с клиентами и стилизация фэшн-съемок. Прошла курс обучения у Карины Шерер, повышение у Маргариты Мурадовой. Опыт работы— два года.

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