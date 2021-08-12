Вкусы будущей мамы: беременная Лиза Арзамасова полакомилась пончиками на завтрак

Находящаяся на сносях актриса Лиза Арзамасова ни в чем себе не отказывает.

Звезда театра и кино, ставшая популярной после сериала «Папины дочки», Лиза Арзамасова, совсем скоро станет мамой. Актриса находится на финальной стадии беременности и готовится подарить своему мужу, фигуристу Илье Авербуху, сына.

В конце сентября в статусе молодой мамочки Лиза Арзамасова уже планирует выйти на сцену московского «Театра наций».

Ну а пока Елизавета Арзамасова наслаждается последними днями беременности и ни в чем себе не отказывает.

В сторис Instagram будущая мамочка поделилась видео своего завтрака. К нему она проследовала, надев на ножки уютные и пушистые белые тапочки. А затем показала довольно объемную тарелку с красиво уложенными на ней пончиками, посыпанными сахарной пудрой. К ним прилагались сметана и варенье в вазочках.

«Идеально», — подписала кадр Елизавета Арзамасова.

Завтракала будущая мама, судя по всему, на открытом воздухе, в саду. Особое очарование ее трапезе придавало пение птиц.

Напомним, во время беременности Лиза Арзамасова не сидит дома, а сопровождает своего супруга Илью Авербуха. Пара некоторое время жила в Сочи, где гастролировало ледовое шоу, а затем переехала в Ставропольский край, где Илья Авербух открыл школы фигурного катания.

Смотрите также