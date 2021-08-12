Как похудела: облаченная в монокини Дубцова эффектно показала стройные ножки

Ирина Дубцова вслед за Кристиной Орбакайте выбрала для своего отпуска Грецию. Конечно же, обе певицы не смогли удержаться от того, чтобы не блеснуть своими фигурами в купальниках не только на пляже, но и на фото в личных блогах. Тем более обе они заметно похудели, отчего стали выглядеть еще моложе и изящнее.

К слову, для Ирины Дубцовой фотосессии в купальниках — случай крайне редкий, даже для Instagram. Композитор не относится к тем, кто любит выставлять свою внешность на первый план, считая, что у нее для этого есть, прежде всего, талант. Однако результат похудения, видимо, порадовал выпускницу «Фабрики звезд».

Для личного блога Дубцова снялась в ультрамариновом монокини-бандо, рассказав про свой «день-тюлень», когда она умудрилась дважды проспать и все, на что решилась — это выйти к бассейну. Тем не менее певица успела во время этого короткого рассказа навести камеру на свою пышную грудь и сверкнуть в ракурсе от нее стройными ножками, словно у балерины.

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