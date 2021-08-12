Большинство россиян уверены, что за ними следят через смартфоны

Производитель антивирусов Eset провел опрос и узнал, боятся ли пользователи того, что каждый их клик в гаджете кем-то фиксируется и анализируется.

Компания-разработчик антивирусов Eset провела опрос среди россиян, боятся ли они, что кто-то собирает персональные данные пользователей. Как оказалось, большинство жителей страны — 77% — уверены, что за ними следят с помощью их же смартфонов. Больше всего этому страху подвержены люди старше 35 лет, а молодежь нередко считает подобные теории паранойей.

40% опрошенных считают, что сбор их персональных данных происходит через отслеживание истории поиска на мобильных устройствах. 25% уверены, что анализируются все действия, которые человек совершает со своим гаджетом, а еще 14% подозревают, что через телефоны за ними даже подсматривают и подслушивают. Последний страх чаще всего преследует самую молодую группу респондентов — до 24 лет.

Зачем же за людьми могут следить через смартфоны? 65% ответивших считают, что ради настройки таргетированной рекламы. 47% уверены, что сбор данных осуществляют спецслужбы, а 39% грешат на мошенников. Последних, кстати, россияне боятся больше всего. В меньшей степени граждане опасаются слива в Сеть своих фотографий и видео, а также чтения личной переписки.

Что же люди предпринимают, чтобы избежать потенциальной слежки? 45% респондентов отключают геолокацию на устройствах. 39% проверяют функции доступа всех своих приложений на гаджете. 34% стараются не обсуждать личные темы по телефону, а 32% не подключаются к общественным сетям Wi-Fi.

Интересно, что только треть опрошенных пользователей категорически против сбора персональной информации. Каждый второй не против, чтобы ограниченная часть его данных была доступна кому-то извне, а еще 18% не видят в слежке за своими действиями на устройствах вообще никакой проблемы.

По материалам сайта cnews.ru.

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