Оголила колени: Юлия Проскурякова в платье канареечного оттенка предстала в компании подруг в Юрмале

Жена известного композитора Игоря Николаева отпраздновала день рождения в Юрмале.

Накануне, одиннадцатого августа, супруга прославленного музыканта и автора песен Игоря Николаева Юлия Проскурякова отмечала свой день рождения, ей исполнилось 39 лет.

Праздник звезда встречала в Юрмале, где сейчас отдыхает с семьей и друзьями. Вместе с ними Юлия Проскурякова и отправилась в ресторан на берегу моря.

О деталях празднования жена Игоря Николаева предпочла не распространяться, решив ограничиться публикацией одного фото с торжества. На снимке Юлия Проскурякова предстала в компании своих подруг, среди которых была замечена жена другого известного музыканта Валерия Сюткина Виола.

«39+… Полет нормальный», — подписала кадр в сторис микроблога Юлия Проскурякова.

Снимком с торжества поделилась и одна из гостий ее праздника.

«Спасибо имениннице за теплый прием», — поблагодарила она Юлию Проскурякову.

Для вечеринки по случаю дня рождения жена Игоря Николаева выбрала скромный наряд. Виновница торжества предстала в платье канареечного оттенка длиною по колено, без рукавов и каких-либо изысков.

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