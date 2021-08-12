Милый пончик: беременная Арзамасова подчеркнула большой живот в белом платье-шторе с воланами и разновеликим подолом

Звезда сериала «Папины дочки» Елизавета Арзамасова находится на финальной стадии беременности. Судя по всему, рожать актрисе уже совсем скоро, а в конце сентября она уже планирует вернуться на сцену «Театра Наций». По крайней мере, Елизавета Арзамасова не так давно анонсировала спектакль со своим участием.

Пока же она наслаждается последними днями беременности, во время которой чувствует себя просто превосходно. Сейчас Елизавета Арзамасова вместе с мужем, фигуристом и продюсером Ильей Авербухом находится в Ставропольском крае. Пока супруг занят делами, Лиза Арзамасова прогуливается по парку.

В сторис Instagram будущая мамочка поделилась видео, на котором предстала в красивом белоснежном наряде. Лиза Арзамасова облачилась в платье с воланами с разновеликим подолом, впереди оно чуть короче и немного напоминает шторку на окошке. Из-за разницы длины и воланов создается воздух и дополнительный объем, так что заметно округлившийся животик Лизы Арзамасовой кажется еще больше.

Напомним, не так давно актриса признавалась, что из-за беременности пребывает в состоянии эйфории и готова умиляться даже самым обычным вещам.

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