Мама в бикини и сын-атлет: поклонники лишились дара речи, увидев, как Климову носит на руках сын

43-летняя актриса Екатерина Климова воспитывает четверых наследников от трех бывших мужей. Старшая дочь от ювелира Ильи Хорошилова, 19-летняя Елизавета, уже учится в МГУ на факультете журналистики. Сыновья от актера Игоря Петренко Матвей и Корней — в Ломоносовской школе. Малышка Белла от артиста Гелы Месхи еще ходит в садик.

Поклонники актрисы давно удивляются, как она умудряется оставаться столь стройной и подтянутой при таком количестве детей. Но в этот раз люди поразились особенно. Звезда запечатлелась у бассейна со своим старшим сыном Матвеем 2006 года рождения, который неожиданно для многих сильно вырос, окреп в мышцах и возмужал. Мало того – подросток подхватил свою маму на руки, чтобы фотография для микроблога Климовой выглядела максимально эффектно.

Понимая, что снимок вызовет сильную реакцию, Екатерина подписала его коротко, даже суховато, ведь эмоциональности хватало в самом кадре.

«Просто оставлю это здесь», — прокомментировала артистка фото.

Любопытно, что далеко не все поклонники поняли, что на снимке повзрослевший сын Екатерины Климовой, а те, кто его признали, заметили, что он невероятно изменился.

«Уф, какой красавец! Это муж?», «Класс! Вот это сын!», «Вы больше смахиваете на старшую сестру, чем на маму», «Как он у вас вырос, возмужал за лето. Красавчик», «Вот и выросли сыновья, уже маму на руках носят! А когда-то было наоборот», «Шикарный парень. Внешность конечно… очень красивый. Умничка, Екатерина, и мама замечательная, и актриса. Одно восхищение!», «Малыш, малыш и бац…» — прокомментировали кадр фолловеры.

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