«Так и не понял масштаб горя»: Михаил Ефремов не сдержал обещание, данное матери погибшего в ДТП курьера

Пятнадцатого сентября начнется судебный процесс по кассации отбывающего наказание за ДТП со смертельным исходом известного актера Михаила Ефремова.
Артист и его адвокаты делают уже вторую попытку смягчить наказание за аварию, в которой по вине Ефремова погиб человек.
Между тем, пока Михаил Ефремов не сделал ничего, чтобы суд встал на его сторону.
Михаил Олегович ранее обещал помогать старенькой матери и гражданской жене погибшего Сергея Захарова, а также говорил, что возьмет на себя расходы, связанные с установкой памятника на его могиле. Но дальше слов дело не пошло. Компенсацию гражданской жене Захарова никто не предложил, а 84-летняя мама погибшего доживает свой век в стареньком доме под Рязанью, а ведь Ефремов во время апелляции обещал купить ей новое жилище.
«Дом Марии Ивановны Захаровой стоит, как и прежде: ни с какими предложениями о помощи никто к ней не приезжал, — рассказал kp.ru адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы потерпевшей стороны. — Ирина Стерхова, не получив денег от Ефремова, терроризирует судами несчастную вдову, для которой этот ад не может закончиться даже спустя год после трагедии. К сожалению, Михаил Ефремов так и не понял масштаб горя, которое произошло из-за того ДТП».
Напомним, трагедия произошла 8 июня прошлого года. Актер Михаил Ефремов, находясь в алкогольном опьянении, на своем джипе совершил столкновение с отечественным автомобилем службы доставки. Через несколько часов после аварии водитель Сергей Захаров умер в больнице от травм.
Михаила Ефремова приговорили к восьми годам колонии, после апелляции этот срок удалось сократить на полгода.