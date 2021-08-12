«Так и не понял масштаб горя»: Михаил Ефремов не сдержал обещание, данное матери погибшего в ДТП курьера

Судя по всему, актер забыл о том, что говорил в суде, пытаясь добиться снижения срока наказания за аварию со смертельным исходом.

Пятнадцатого сентября начнется судебный процесс по кассации отбывающего наказание за ДТП со смертельным исходом известного актера Михаила Ефремова.

Артист и его адвокаты делают уже вторую попытку смягчить наказание за аварию, в которой по вине Ефремова погиб человек.

больше по теме Захаров не был пристегнут ремнем безопасности: Ефремову постараются смягчить приговор В суд поступила кассационная жалоба.

Между тем, пока Михаил Ефремов не сделал ничего, чтобы суд встал на его сторону.

Михаил Олегович ранее обещал помогать старенькой матери и гражданской жене погибшего Сергея Захарова, а также говорил, что возьмет на себя расходы, связанные с установкой памятника на его могиле. Но дальше слов дело не пошло. Компенсацию гражданской жене Захарова никто не предложил, а 84-летняя мама погибшего доживает свой век в стареньком доме под Рязанью, а ведь Ефремов во время апелляции обещал купить ей новое жилище.

«Дом Марии Ивановны Захаровой стоит, как и прежде: ни с какими предложениями о помощи никто к ней не приезжал, — рассказал kp.ru адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы потерпевшей стороны. — Ирина Стерхова, не получив денег от Ефремова, терроризирует судами несчастную вдову, для которой этот ад не может закончиться даже спустя год после трагедии. К сожалению, Михаил Ефремов так и не понял масштаб горя, которое произошло из-за того ДТП».

Напомним, трагедия произошла 8 июня прошлого года. Актер Михаил Ефремов, находясь в алкогольном опьянении, на своем джипе совершил столкновение с отечественным автомобилем службы доставки. Через несколько часов после аварии водитель Сергей Захаров умер в больнице от травм.

Михаила Ефремова приговорили к восьми годам колонии, после апелляции этот срок удалось сократить на полгода.

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