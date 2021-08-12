«Наше счастье!»: Юдашкина впервые за долгое время показала дочь и подросших внуков, живущих в Гонконге

Галина Юдашкина уже давно пребывает в Китае с мужем и наследниками.

У Валентина и Марины Юдашкиной — два внука Аркаша и Анатолий, дети родились в 2018-м и в 2016-м годах соответственно. Особенно похож на знаменитого модельера младший мальчик, который к тому же обладает очаровательными волнистыми волосами и большими глазами, как у деда.

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Сейчас внуки Юдашкина живут в Гонконге вместе со своими родителями Галиной Юдашкиной, которая профессионально занимается фотографией, и бизнесменом Петром Максаковым. Он является бизнес-консультантом в Доме моды прославленного дизайнера одежды.

Марина и Валентин Юдашкины не скрывают, что очень скучают по дочке и особенно по маленьким внукам, за взрослением которых им очень хочется наблюдать вместе с родителями. Тем не менее, родственники нашли выход из положения – они часто выходят на связь при помощи интернет-сети, кроме того, Галина радует бабушку и дедушку снимками и видео с детьми.

Несколько таких кадров Марина Юдашкина обнародовала в личном блоге. На фото ее дочь предстает с сыновьями в одинаковых бермудах, сама же она облачилась в модное платье-трубу, которое Эвелина Хромченко советовала носить исключительно стройным девушкам.

«Наше счастье! Очень любим», — подписала кадры Марина Юдашкина.

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