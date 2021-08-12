«Вдохновить женщин идти сквозь препятствия»: снимается сериал о борьбе с патриархатом

Живем в переломный момент крушения стереотипов, так что получайте — комедийный сериал «Сестры», который скоро покажет видеосервис Start, расскажет о борьбе женщин с патриархатом. Правда, пока не в мировых масштабах, а всего лишь в отдельно взятом автосервисе.

Три хрупкие дамы, родные сестры, получили в наследство от отца мастерскую, в которой трудятся несколько десятков мужчин. Бизнес-леди Ирине, учительнице Ольге и парикмахеру Маше предстоит сделать так, чтобы к их мнению начали прислушиваться. Сестрам предстоит научиться управлять реакционным и консервативным коллективом патриархально настроенных мужчин.

«Образы сестер не только дадут повод для размышления, но и могут вдохновить женщин идти сквозь препятствия. Наша история учит, что все трудности преодолимы, а женщины гораздо сильнее, чем они могут подумать», — поделилась Анна Котова-Дерябина, сыгравшая роль Марии.

Комедийный сериал «Сестры», съемки которого начались на днях, состоит из двадцати серий по 24 минуты каждая. О дате его премьеры будет сообщено дополнительно.

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