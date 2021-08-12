Впервые в России: в новом сериале Amore more раскроют тему полиамории

Ранее на отечественных экранах этой проблемы еще не касались.

Кинокомпании «МТС Медиа» и «Киностудия КИТ» приступили к работе над сериалом Amore more. Фильм будет эксклюзивно доступен в онлайн-кинотеатре KION в следующем году.

Это первое в России драмеди, исследующее такой сложный и неоднозначный феномен, как полиаморные отношения. Создатели ответят на один из главных вопросов, волнующих аудиторию, существует ли настоящая любовь в полиамории или это все-таки побег от ответственности и моногамных отношений. В фильме сочетаются комедийные и драматические составляющие.

Главные герои картины — две пары молодых людей. Холостяк Георгий ищет способ рассказать своей новой возлюбленной Алисе о том, что он любит сразу нескольких женщин, Лена же пытается вылечить своего мужа Сергея от депрессии. Казалось бы, найден идеальный вариант: Алиса заводит роман с Сергеем и принимает полиаморные ценности холостяка Георгия. Однако все идет не по плану, ведь в любви не работают правила. Георгий вдруг понимает, что из всех женщин мира ему нужна только одна Алиса, а сердце Лены неожиданно открывается для любви не только к мужу. Ведь чтобы стать полиамором, надо иметь не много партнеров, а уметь любить…

Основные роли в сериале исполнили: Александра Урсуляк, Юрий Чурсин, Андрей Бурковский, Яна Гладких, Ксения Кутепова, Софья Ардова и другие. Режиссер проекта — Яна Гладких («Аня наоборот», «Красотка в ударе»). Сценарист — Юлия Тупикина («Довлатов», «Пять ноль»). Режиссер — Яна Гладких.

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