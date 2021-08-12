«Не пожалели всенародных кумиров»: Макеева рассказала о травле в соцсетях Алентовой

Актриса Анастасия Макеева заявила, что была вынуждена закрыть свой аккаунт в Instagram. Ей каждый час приходят запросы на взлом. Ее существование не дает покоя мстительным дамам. Как думает Макеева, этих женщин просто трясет от своего собственного бессилия испортить ей жизнь.

«Мне даже нет смысла расстраиваться, если такого рода люди даже не пожалели всенародных кумиров, таких, как Вера Алентова, переживающая семейную трагедию. Вопрос, неужели такие злые люди были всегда и отсутствие Интернета не демонстрировало нам масштабы ненависти и злобы?» Анастасия Макеева

Как отметила Анастасия Макеева, если бы ее воля, то она регистрировала людей в Интернете по паспорту. Ей бы очень хотелось посмотреть в глаза тем, кто пишет гадости. Сама актриса заметила, что будет транслировать в соцсетях только позитив и добро.

Напомним, что в мае нынешнего года Анастасия Макеева вышла замуж за строителя Романа Малькова. Ради новой супруги и отношений он бросил жену с четырьмя детьми.

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