«Ну, Оль! Почти трусики видны»: Бузова в очень узком платье чуть не растянулась на ковре, присев на корточки

Экс-ведущая проекта «Дома-2» собиралась удивить поклонников сексуальной позой, но в итоге только нарвалась на хейт.

Ольга Бузова в очередной раз привлекла к себе внимание поклонников, но только не новыми хитами, ТВ-проектами и громким романом, а неудачной позой на пикантном фото.

Экс-ведущая «Дом-2» облачилась в очень узкое короткое платье в облипку, едва не засветив нижнее белье. При этом звездная блондинка попыталась элегантно присесть на корточки, насколько ей позволял утягивающий наряд.

Судя по всему, светская львица намеревалась сразить поклонников соблазнительными изгибами тела, однако, нарвалась на хейт. Одни, к примеру, раскритиковали бывшую возлюбленную блогера Давида Манукяна за «нелепую позу» и вульгарность, другим не понравилось, что певица блеснула своими бедрами, вытянув ногу так, что она казалась «неправдоподобно» большого размера.

«Интересно, а будут платья, в которых нестрашно наклониться?», «Что спину прострелило?», «Как будто ее боли в пояснице мучают», «Присела так присела! А что покороче платья не нашлось?», «Срамота! Чуть прелести не засветила», «Поза какая-то нелепая», «Ножища какого размера? Неужто 40??», «Вот это лапоть! И зачем его в кадр пихать?», «Странная поза, хорошо еще платье не лопнуло», «Стопа как у мужика», «Опять полуголая», «Еще чуть-чуть и все бы показала», «Ну, Оль! Почти трусики видны», — пишут фолловеры.

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