«Верх дебилизма»: Прилучный объяснил, почему запрещает своим детям появляться в TikTok

Как отметил актер, он не хочет, чтобы его сын и дочь даже прикасались к этой теме.

Актер Павел Прилучный в интервью для YouTube-канала своей фан-группы Banda11801111 заявил, что не позволяет детям появляться в TikTok.

«Я считаю, что TikTok – это верх дебилизма и тупизма, который в принципе есть. Я запрещаю своим детям к этому даже прикасаться. Для меня TikTok – это даже не деградация. Это гораздо хуже».

Павел Прилучный

Также Павел Прилучный прокомментировал информацию, что он хочет сняться в сказочном фильме «Новогодняя несказка». «Я бы с удовольствием снялся в этом проекте, но, к сожалению, у них там то ли с финансированием что-то не то, то ли еще что-то. Я считаю, что сказки должны быть. Что сказок в России не хватает. Мы сейчас с одной компанией разрабатываем историю про русских супергероев. Это будет очень круто, надеюсь. Будем держать пальчики», — заявил актер.

Напомним, что у Павла Прилучного двое детей от актрисы Агаты Муцениеце, с которой он развелся в прошлом году. Сыну Тимофею восемь лет, а дочери Мие – пять.

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