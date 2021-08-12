Как выглядит могила Легкоступовой через год после смерти

14 августа исполняется год, как умерла Валентина Легкоступова — знаменитая исполнительница хита «Ягода малина». По желанию артистки ее кремировали, часть праха развеяли над Черным морем, а часть похоронили на Троекуровском кладбище Москвы. На могиле поставили деревянный крест, который окружен черными гранитными монументами соседних могил. На этом фоне место погребения выглядит очень скромно. Памятник, который родственники планировали поставить на могиле артистки, за год так и не появился.

К деревянному кресту прикреплен крупный снимок артистки, сделанный во время ее активной гастрольной деятельности. Само место захоронения ухоженно, видно, что на могиле регулярно кто-то бывает.

Дочь артистки сообщила, что после годовщины смерти матери планируют установить на кладбище каменный монумент.

«Мы еще не думали о том, каким будет памятник, просто знаем что он будет. Конечно, хотелось бы, чтобы он отражал какую-то изюминку, которая была у нашей мамы» — рассказала 5-tv.ru Анэтта Бриль.

В семье ведутся активные обсуждения дизайна монумента. Юрия Фирсова, последнего мужа артистки, к этому вопросу не привлекают.

«Возможно будет скрипичный ключ, возможно ягода малина. Обязательно будет надпись, посвященная ей лично и характеризующая еe», — отметила Бриль.

Артистка умерла при весьма странных обстоятельствах. Незадолго до смерти артистка вместе с новым мужем Юрием Фирсовым распивала алкоголь и упала в ванной. Она сильно ударилась головой и так и не пришла в сознание, скончавшись в больнице.

Валентине Легкоступовой было 54 года. На похоронах были только родные и близкие. А после в семействе разразился скандал. Дочь артистки настаивает, что третий Фирсов спаивал женщину, зная, что ей категорически нельзя употреблять спиртное.

Следователи до сих пор выясняют обстоятельства жизни пары и не исключают, что смерть артистки вовсе не досадная случайность.

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