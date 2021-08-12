Инна Королева объяснила, почему близнецов из «Сватов» не было на съемках седьмой части в Грузии

Как отметила актриса, дети стали выше ее из-за того, что сериал снимали четыре года.

На фанатской страничке звезд сериала «Сваты» в Instagram появился ответ актрисы Инны Королевой относительно съемок седьмой части.

«Почему близнецов не было в Грузии?» — спросил один из пользователей.

«Потому что снимать мы начали в 2017 году седьмой сезон «Сватов». И это были близнецы, которые были с меня ростом. История продолжается, и мы в 2021 году все снимаем. Дети стали выше меня. А поскольку история одна, то не могут за один день так вырасти дети». Инна Королева

Напомним, что непоседливые близнецы Ковалевы появились впервые на экране в пятой части сериала «Сваты». У них сразу же появилась огромная армия поклонников. Роль Вики и Никиты открыла юным актерам Ане Полищук и Косте Чернокрылюку дорогу в большое кино.

Добавим, что седьмая часть «Сватов», по предварительным данным, выйдет на экраны в конце осени 2021 года. Съемки были закончены в июле нынешнего года в Грузии.

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