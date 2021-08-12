«Нельзя возвышать безвкусные вещи»: Прилучный набросился с критикой на «Дом-2» и рэперов

Как отметил актер, необходимо говорить детям, что такое хорошо, а что такое плохо.

Актер Павел Прилучный в интервью для YouTube-канала своей фан-группы Banda11801111 раскритиковал проект «Дом-2» и современных рэп-исполнителей.

«Я считаю, что необходимо изменить отношение к происходящему на эстраде. Плюс отношение, которое происходит на каналах. Нельзя возвышать безвкусные вещи. Нужно молодому поколению внушать, что не хорошо смотреть «Дом-2» и слушать рэп-исполнителей, а что есть вещи, которые вкус возрождают. Делают интереснее вкус». Павел Прилучный

В то же время Павел Прилучный оговорился, что вообще–то он не против новых тенденций. «Но не надо это возвышать. Не надо гладить по голове. В каждом поколении была группа «Красная плесень». Но никто не гладил по голове и не говорил, что это хорошо. Я только за то, чтобы мы говорили детям, что хорошо, а что плохо», — заметил актер.

Напомним, что в прошлом году Павел Прилучный развелся со своей женой актрисой Агатой Муцениеце. Сейчас у него роман со звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович. Парочка буквально не расстается ни на день.

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