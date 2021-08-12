«Я – лунатик. У меня вообще проблема со сном»: Павел Прилучный удивил странным признанием

Как отметил актер, он может уснуть в спальне, а проснуться на кухне.

Актер Павел Прилучный в интервью для YouTube-канала своей фан-группы Banda11801111 заявил, что испытывает огромные проблемы со сном. Во время разговора он ответил на вопросы пользователей. Один из поклонников задал вопрос.

«Снились ли вам сны, которые вы запомнили на всю жизнь?» — спросил поклонник.

«У меня вообще проблема со сном. Я – лунатик. Это страшновато. Меня часто находят в разных комнатах в разном положении. Я могу уснуть в спальне и проснуться на кухне. Я разговариваю ночью. У меня со сном дичайшие проблемы. Мне снятся кошмары. Один и тот же сон снится давно, с детства. Не буду говорить какой». Павел Прилучный

Напомним, что в прошлом году Павел Прилучный развелся со своей женой актрисой Агатой Муцениеце. Сейчас у него роман со звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович. Парочка буквально не расстается.

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